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​Директор «Ювентуса» отреагировал на слухи о возвращении Роналду в «Реал»

21 Ноября 2020, 22:57,

twitter.com

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи получил вопрос по поводу слухов о возможном возвращении нападающего Криштиану Роналду в «Реал».

«Каждый день пресса отправляет футболистов в разные клубы, поэтому мы не уделяем таким слухам особого внимания», - рассказал Паратичи DAZN.

Напомним, Криштиану Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года после девяти проведённых сезонов в стане «Реала».

В сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» пять матчей во всех соревнованиях. На счету португальского форварда шесть забитых голов. Недавно Роналду переболел коронавирусом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Фабио Паратичи
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