Конте: «Эриксен имел много возможностей»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу полузащитника Кристиана Эриксена.

В текущем сезоне Кристиан Эриксен провёл на поле только 301 минуту в семи матчах «Интера».

«Я уже говорил, что принимаю решения на благо «Интера». Эриксен имел много возможностей с начала года и сыграл больше, чем многие его партнёры по команде.

Когда я сочту это целесообразным, Эриксен сыграет с первых минут или выйдет на замену. В противном случае я буду принимать другие решения», - рассказал Конте на пресс-конференции.

В воскресенье, 22 ноября, «Интер» на своём поле примет «Торино».