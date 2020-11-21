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Конте: «Эриксен имел много возможностей»

21 Ноября 2020, 21:48,

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу полузащитника Кристиана Эриксена.

В текущем сезоне Кристиан Эриксен провёл на поле только 301 минуту в семи матчах «Интера».

«Я уже говорил, что принимаю решения на благо «Интера». Эриксен имел много возможностей с начала года и сыграл больше, чем многие его партнёры по команде.

Когда я сочту это целесообразным, Эриксен сыграет с первых минут или выйдет на замену. В противном случае я буду принимать другие решения», - рассказал Конте на пресс-конференции.

В воскресенье, 22 ноября, «Интер» на своём поле примет «Торино».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Кристиан Эриксен
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