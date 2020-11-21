​Паццини завершил карьеру

Итальянский нападающий Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры. 36-летний футболист принял такое решение после двух с лишним месяцев нахождения без клуба.

В 2018 году Паццини провёл полгода в испанском «Леванте». Всё остальное время своей карьеры форвард провёл в родной Италии, где защищал цвета множества клубов, включая «Интер» и «Милан». В 2012 году трансфер Паццини между двумя принципиальными соперниками широко обсуждался.

Джампаоло Паццини провёл двадцать пять матчей за сборную Италии в период с 2009 по 2012 год. На счету нападающего четыре гола за главную команду его страны.