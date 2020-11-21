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​Паццини завершил карьеру

21 Ноября 2020, 20:45,

Depositphotos

Итальянский нападающий Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры. 36-летний футболист принял такое решение после двух с лишним месяцев нахождения без клуба.

В 2018 году Паццини провёл полгода в испанском «Леванте». Всё остальное время своей карьеры форвард провёл в родной Италии, где защищал цвета множества клубов, включая «Интер» и «Милан». В 2012 году трансфер Паццини между двумя принципиальными соперниками широко обсуждался.

Джампаоло Паццини провёл двадцать пять матчей за сборную Италии в период с 2009 по 2012 год. На счету нападающего четыре гола за главную команду его страны.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Джампаоло Паццини
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