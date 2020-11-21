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​Райола: «Ибрагимович отжимается, когда я сажусь на него, он способен играть до 50 лет»

21 Ноября 2020, 19:49,

twitter.com

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола высказался по поводу своего звёздного клиента, возглавляющего гонку бомбардиров Серии А в 50 лет.

«Златан в такой хорошей форме, что продолжает отжиматься, когда я сажусь на него. И вы знаете, что я не лёгкий. Он способен играть до 50 лет, но хочет играть только на высшем уровне. Сейчас он определённо на таком уровне, он реанимировал «Милан» и составляет 90% этой команды.

Ибрагимович вдохновляет людей не словами, а действиями. В его глазах есть блеск, он самокритичен до невообразимой степени. Неудачи сводят его с ума.

Где был «ПСЖ» до Ибрагимовича? Где был «Милан»? Он устанавливает стандарты, которыми клубы будут пользоваться долгие годы. Он преподаёт уроки молодым игрокам, поэтому должен играть как можно дольше», - сказал Райола в интервью De Volkskrant.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Мино Райола
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Комментарии (3)
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0
Bettega
21 Ноября 2020, 21:51

в позе "наездница" что ль?

0
Misha_diablo_football
21 Ноября 2020, 21:09

Жирный мешок набивает себе и клиенту цену (з/п)....

0
Кар Карыч
21 Ноября 2020, 19:56

Да пусть играет. Жалко, что ли? В Серии А пенсионеров немеряно. Можно даже переименовать в Серию Пенсионале.

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