​Райола: «Ибрагимович отжимается, когда я сажусь на него, он способен играть до 50 лет»

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола высказался по поводу своего звёздного клиента, возглавляющего гонку бомбардиров Серии А в 50 лет.

«Златан в такой хорошей форме, что продолжает отжиматься, когда я сажусь на него. И вы знаете, что я не лёгкий. Он способен играть до 50 лет, но хочет играть только на высшем уровне. Сейчас он определённо на таком уровне, он реанимировал «Милан» и составляет 90% этой команды.

Ибрагимович вдохновляет людей не словами, а действиями. В его глазах есть блеск, он самокритичен до невообразимой степени. Неудачи сводят его с ума.

Где был «ПСЖ» до Ибрагимовича? Где был «Милан»? Он устанавливает стандарты, которыми клубы будут пользоваться долгие годы. Он преподаёт уроки молодым игрокам, поэтому должен играть как можно дольше», - сказал Райола в интервью De Volkskrant.