​Райола: «Ибрагимович отжимается, когда я сажусь на него, он способен играть до 50 лет»

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21 Ноября 2020, 19:49,
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Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола высказался по поводу своего звёздного клиента, возглавляющего гонку бомбардиров Серии А в 50 лет.
«Златан в такой хорошей форме, что продолжает отжиматься, когда я сажусь на него. И вы знаете, что я не лёгкий. Он способен играть до 50 лет, но хочет играть только на высшем уровне. Сейчас он определённо на таком уровне, он реанимировал «Милан» и составляет 90% этой команды.
Ибрагимович вдохновляет людей не словами, а действиями. В его глазах есть блеск, он самокритичен до невообразимой степени. Неудачи сводят его с ума.
Где был «ПСЖ» до Ибрагимовича? Где был «Милан»? Он устанавливает стандарты, которыми клубы будут пользоваться долгие годы. Он преподаёт уроки молодым игрокам, поэтому должен играть как можно дольше», - сказал Райола в интервью De Volkskrant.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Мино Райола
в позе "наездница" что ль?
Жирный мешок набивает себе и клиенту цену (з/п)....
Да пусть играет. Жалко, что ли? В Серии А пенсионеров немеряно. Можно даже переименовать в Серию Пенсионале.