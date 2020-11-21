Тотти: «Ибрагимович может играть на одной ноге до 50 лет»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу футбольного долголетия Златана Ибрагимовича. 39-летний швед возглавляет гонку бомбардиров Серии А на текущий момент, забив восемь голов в пяти матчах.

«Златан мог бы играть на одной ноге и до 50 лет. Приятно наблюдать за его игрой. Он показывает физическую силу и технику, которые люди не ожидают от него увидеть», - приводит слова Тотти Goal.com.

Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона.

Ибрагимович возглавляет гонку бомбардиров в 39 лет – как такое возможно