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Тотти: «Ибрагимович может играть на одной ноге до 50 лет»

21 Ноября 2020, 17:33,

Global Look Press

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу футбольного долголетия Златана Ибрагимовича. 39-летний швед возглавляет гонку бомбардиров Серии А на текущий момент, забив восемь голов в пяти матчах.

«Златан мог бы играть на одной ноге и до 50 лет. Приятно наблюдать за его игрой. Он показывает физическую силу и технику, которые люди не ожидают от него увидеть», - приводит слова Тотти Goal.com.

Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона.

Ибрагимович возглавляет гонку бомбардиров в 39 лет – как такое возможно
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Франческо Тотти
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Комментарии (1)
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Super fanat
21 Ноября 2020, 17:54

Милану нужно раскошелиться, чтобы его продлить... Никогда не думал, что это скажу... Что 39-летний пенсионер будет одним из самых востребованных свободных агентов на трансферном рынке! Но, по такой логике ему можно и уйти... Может, туда, где он чемпионство возьмёт напоследок перед пенсией.

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