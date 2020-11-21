Тотти: «Ибрагимович может играть на одной ноге до 50 лет»

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21 Ноября 2020, 17:33,
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Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу футбольного долголетия Златана Ибрагимовича. 39-летний швед возглавляет гонку бомбардиров Серии А на текущий момент, забив восемь голов в пяти матчах.
«Златан мог бы играть на одной ноге и до 50 лет. Приятно наблюдать за его игрой. Он показывает физическую силу и технику, которые люди не ожидают от него увидеть», - приводит слова Тотти Goal.com.
Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца текущего сезона.
Ибрагимович возглавляет гонку бомбардиров в 39 лет – как такое возможно
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Франческо Тотти
Милану нужно раскошелиться, чтобы его продлить... Никогда не думал, что это скажу... Что 39-летний пенсионер будет одним из самых востребованных свободных агентов на трансферном рынке! Но, по такой логике ему можно и уйти... Может, туда, где он чемпионство возьмёт напоследок перед пенсией.