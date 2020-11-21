«Ювентус» готов выкупить Морату за 45 млн евро

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21 Ноября 2020, 16:13,
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Испанский нападающий Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может задержаться в итальянском гранде. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, боссы «старой синьоры» намерены выкупить 28-летнего форварда у мадридского «Атлетико». Чемпион Италии готов предложить «матрасникам» 45 миллионов евро.
В сезоне-2020/2021 Мората принял участие в восьми матчах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
Ближайший поединок «Ювентус» проведет в чемпионате Италии против «Кальяри». Встреча состоится в Турине 21-го ноября, начало - 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Альваро Мората, Трансферы футбола - зима 2021
Играет хорошо, будущая замена Роналду, так что подписывать стоит! Тем более, с отъездом Кина и Манджукича, номинальных нападающих в Юве осталось мало.