Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» готов выкупить Морату за 45 млн евро

21 Ноября 2020, 16:13,

Global Look Press

Испанский нападающий Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может задержаться в итальянском гранде. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, боссы «старой синьоры» намерены выкупить 28-летнего форварда у мадридского «Атлетико». Чемпион Италии готов предложить «матрасникам» 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Мората принял участие в восьми матчах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Ближайший поединок «Ювентус» проведет в чемпионате Италии против «Кальяри». Встреча состоится в Турине 21-го ноября, начало - 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Альваро Мората, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
21 Ноября 2020, 16:58

Играет хорошо, будущая замена Роналду, так что подписывать стоит! Тем более, с отъездом Кина и Манджукича, номинальных нападающих в Юве осталось мало.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола