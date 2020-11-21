«Ювентус» готов выкупить Морату за 45 млн евро

Испанский нападающий Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», может задержаться в итальянском гранде. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, боссы «старой синьоры» намерены выкупить 28-летнего форварда у мадридского «Атлетико». Чемпион Италии готов предложить «матрасникам» 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Мората принял участие в восьми матчах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Ближайший поединок «Ювентус» проведет в чемпионате Италии против «Кальяри». Встреча состоится в Турине 21-го ноября, начало - 22:45 по московскому времени.