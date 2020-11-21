Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Матч «Кротоне» - «Лацио» под угрозой срыва

21 Ноября 2020, 13:56,


Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Кротоне» и римским «Лацио» может не состояться из-за сильных штормов и наводнения в Калабрии. Об этом сообщает издание Football-Italia.

Ночью и утром прошли сильные штормы, вызвавшие внезапные наводнения, некоторые районы Кротоне обесточены. По прогнозам синоптиков, в дальнейшем стоит ожидать еще больше штормов.

Матч «Кротоне» - «Лацио» запланирован на субботу, 21-е ноября. Начало - 17:00 по московскому времени.

После семи туров «Кротоне» занимает последнее место в таблице Серии А, а римский коллектив располагается на девятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Кротоне
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