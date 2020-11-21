Известна дата проведения матча за Суперкубок Италии

Поединок за Суперкубок Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Наполи», состоится 20-го января следующего года. Об этом рапортует пресс-служба неаполитанского клуба.

Матч пройдет на стадионе «Мапей - Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия, на котором свои домашние встречи проводит клуб «Сассуоло».

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне этот трофей выиграл римский «Лацио», который победил «старую синьору» со счетом 3:1.

«Ювентус» является восьмикратным триумфатором Суперкубка Италии (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018). "Наполи" выигрывал трофей всего два раза (1990, 2014).