Пирло: «Мората – великий игрок»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о нападающем мадридского «Атлетико» Альваро Морате, выступающем за туринский клуб на правах аренды.

«Мората – великий игрок, именно поэтому мы пригласили его сюда. Он вновь обрёл здесь уверенность и покой, которых ему не хватало в Лондоне и Мадриде. Мы очень ценим его и всегда поддерживаем», - цитирует Пирло Football Italia.

28-летний Мората сыграл восемь матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Отметим, что в арендном соглашении предусмотрено право выкупа испанского футболиста туринским клубом.