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Пирло: «Мората – великий игрок»

20 Ноября 2020, 23:57,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о нападающем мадридского «Атлетико» Альваро Морате, выступающем за туринский клуб на правах аренды.

«Мората – великий игрок, именно поэтому мы пригласили его сюда. Он вновь обрёл здесь уверенность и покой, которых ему не хватало в Лондоне и Мадриде. Мы очень ценим его и всегда поддерживаем», - цитирует Пирло Football Italia.

28-летний Мората сыграл восемь матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Отметим, что в арендном соглашении предусмотрено право выкупа испанского футболиста туринским клубом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Альваро Мората, Андреа Пирло
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