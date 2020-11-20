Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вылечился от коронавируса.

«Наконец-то пришёл отрицательный результат теста, я готов вернуться к тренировкам», - написал Пеллегрини в «Инстаграме».

Как сообщает Football Italia, Пеллегрини с большой долей вероятности не сыграет с «Пармой» в выходные, но будет готов к матчу «Ромы» в Лиге Европы.

24-летний итальянец является воспитанником «Ромы», в нынешнем сезоне он сыграл десять матчей за римский клуб во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Контракт Пеллегрини с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.