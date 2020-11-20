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Ибрагимович: «Был готов играть бесплатно за «Болонью», когда Михайлович болел лейкемией»

20 Ноября 2020, 22:32,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что был готов бесплатно выступать за «Болонью», когда её тренер Синиша Михайлович заболел лейкемией.

«Когда я узнал о его болезни, то не понимал, в какое время лучше всего ему позвонить. Я хотел отдать ему все свои силы, но не мог. Я не знал, как сказать правильные слова. Михайлович был сильнее меня. Я сказал ему, что сделаю всё для него, готов был играть за «Болонью» бесплатно. Он сделал многое, чтобы я перешёл в «Болонью», но я не решился. Но если бы я подписал с ними контракт, то только из-за него. Это был бы выбор моего сердца», - цитирует Ибрагимовича sportface.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Златан Ибрагимович, Болонья, Синиша Михайлович
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