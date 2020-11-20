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Манчини вылечился от коронавируса

20 Ноября 2020, 20:59,

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вылечился от коронавируса.

«Я получил результат теста на коронавирус сегодня, он оказался отрицательным. Я здоров, сейчас всё в порядке», - цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Манчини пропустил три ноябрьских матча сборной Италии. Отметим, что итальянцы выиграли три матча из трёх и заняли первое место в своей группе в Лиге наций.

В последнее время в СМИ активно обсуждается продление контракта с Манчини. Действующее соглашение 55-летнего Роберто рассчитано до 31 июля 2022 года, федерация футбола Италии уже сообщала о желании продлить контракт со специалистом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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