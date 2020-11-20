Ибрагимович возглавляет гонку бомбардиров в 39 лет – как такое возможно

Свой 39-й день рождения в начале октября Златан Ибрагимович отмечал на карантине – швед переносил коронавирусную инфекцию. Болезнь нисколько не повлияла на форварда. После возвращения на поле Ибра принёс «Милану» победу в дерби с «Интером» за счёт дубля. Златан забивал в каждом из пяти своих матчей в текущем чемпионате Италии, записав на свой счёт семь мячей. Несмотря на две пропущенные игры, именно Ибрагимович возглавляет гонку бомбардиров Серии А на сегодняшний день. За счёт чего же шведский футболист продолжает демонстрировать топ-уровень на сороковом году жизни?

Некоторые считают, что такие показатели Ибрагимовича говорят о сегодняшнем общем уровне чемпионата Италии. Дескать, уровень этот не настолько высок, чтобы у Златана даже в 39 лет были проблемы с голами. Впрочем, такое мнение свойственно скорее хейтерам шведа, которым он не нравится, как правило, из-за своего высокомерия. Да, Ибра никогда не стеснялся говорить о своём величии, что отталкивало от него некоторых футбольных фанатов. Однако эти громкие цитаты являются одной из составляющих Златана как футболиста, которого мы все знаем. Эти цитаты формировали имидж шведского футболиста не менее эффективно, чем его подвиги на футбольных полях.

У хейтеров, стремящихся преуменьшить фигуру Ибрагимовича в современном футболе, существуют и другие поводы. Есть мнение, что Златану чуждо чувство клубных ценностей, из-за чего он так легко менял клубы в своей карьере. В Италии до «Милана» швед защищал цвета «Ювентуса» и «Интера». Зная итальянских тиффози, нетрудно догадаться об их негативных чувствах к Златану. Некий негатив на этой почве есть и в российской фанатской среде, чего уж скрывать.

Оставим в покое недоброжелателей Ибрагимовича и поговорим о качествах, которые помогают ему оставаться на виду. Одно из таких качеств – стойкость. Когда весной 2017-го года Златан получил серьёзную травму крестообразной связки колена, казалось, что наступает закат славной карьеры шведа. Разрыв «крестов» даётся тяжело – физически и психологически – даже молодым футболистам, а Ибре было уже 35. Форвард восстановился, но чувствовал, что не готов показывать максимум в «Манчестер Юнайтед», поэтому сказал тогдашнему тренеру команды Жозе Моуринью о нежелании быть балластом. Златан отправился в МЛС, что многие рассматривали как последнее слово шведа в футболе.

«Я сказал Моуринью, что не хочу разочаровывать его, и отправился в США, чтобы почувствовать себя живым», - вспоминал недавно Ибрагимович.

Стойкость Ибрагимовича накладывается на его упорную работу над своим телом. Когда футболисту уже под сорок, ему очень важно тщательно следить за своим физическим состоянием.

«Я видел, каким профессионалом является Ибрагимович. Видел, какую тяжёлую работу он выполняет за кулисами. На поле и на тренировках мы никогда бы не подумали, что Златану 37 лет. Он всегда тренировался на все 100%, не понижая планку. Его рабочая этика и менталитет никогда не менялись», - рассказал Sky Sports бывший партнёр Ибрагимовича по «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул.

Ещё одна составляющая успеха Ибрагимовича кроется в его максимализме. Швед всегда хочет побеждать, даже когда речь идёт о двухсторонних играх на тренировках. Златан очень требователен к своим партнёрам по команде, что нередко приводит к проблемным ситуациям и даже конфликтам. Однажды выступающий в МЛС Флориан Юнгвирт из «Сан-Хосе Эртквейкс» рассказывал, как Ибрагимович во время игр оскорблял своих партнёров по «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Трудно играть против Ибрагимовича, но ещё труднее играть вместе с ним», - говорил Себастьян Ллетджет. Однажды он готовился выполнить штрафной, а Златан просто оттолкнул его прочь от мяча.

Впрочем, многие бывшие партнёры Ибрагимовича считают, что таким своим отношением швед стимулирует других футболистов к прогрессу. Эшли Коул хоть и описал Златана словами «сумасшедший» и «дикий», но отметил его положительное влияние на команду. Ибра делает других футболистов сильнее, в том числе и ментально. Игрокам без характера ужиться со Златаном практически невозможно.

Другой экс-партнёр Ибрагимовича по «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоау Педру как-то тоже рассказывал интересную историю, случившуюся после того, как команда пропустила на последних минутах и проиграла матч МЛС со счётом 2:3.

«Златан сказал нам после матча: «Если вы приехали сюда поваляться на пляже и походить по Голливуду, просто скажите мне. У меня есть 300 миллионов в банке и остров. Но мне это не нужно», - вспоминал Педру.

Этот менталитет позволил Ибрагимовичу снова отправиться в Европу. «Милан» совершил идеальный трансфер, поскольку давно стремящемуся вернуться на ведущие позиции в Италии клубу был нужен не просто хороший футболист, а лидер, который способен повести команду за собой. В «Милане» сейчас хватает талантливых футболистов, и игра рядом со Златаном может помочь им встать на правильный путь.

В настоящий момент команда играет на Златана. По статистике Sky Sports, швед в чужой штрафной площади сделал больше касаний (57), чем любой другой футболист Серии А в этом чемпионате. Ибрагимович нанёс 32 удара по воротам соперников. В топ-лигах Европы этого сезона чаще по поводам били только Мохамед Салах (34) и Гарри Кейн (38).

Среднее количество голов за матч в топ-лигах этого сезона

М Игрок Показатель 1 Роберт Левандовски 2,17 2 Криштиану Роналду 1,86 3 Златан Ибрагимович 1,60 4 Килиан Мбаппе 1,45 5 Лукас Аларио 1,33

По среднему количеству голов за матч в топ-лигах Европы текущего сезона Ибрагимович входит в тройку лучших футболистов. С таким подходом Златан сможет показывать высокий класс и после сорока лет. Останавливаться швед, похоже, не планирует.