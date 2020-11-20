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«Васко да Гама» предложил контракт Балотелли

20 Ноября 2020, 10:27,

Depositphotos

Бразильский клуб «Васко да Гама», ранее заявивший об интересе к итальянскому нападающему Марио Балотелли, сделал предложение 30-летнему игроку. Об этом сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, руководство клуба из Бразилии готово подписать с форвардом двухлетнее соглашение. В настоящий момент Балотелли находится в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что футболист отказался переходить в «Барнсли», выступающий в английском Чемпионшипе.

Последним местом работы нападающего была «Брешия», которую он покинул по истечении срока трудового соглашения.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Балотелли, Васко Да Гама, Трансферы футбола - зима 2021
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