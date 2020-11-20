«Васко да Гама» предложил контракт Балотелли

Бразильский клуб «Васко да Гама», ранее заявивший об интересе к итальянскому нападающему Марио Балотелли, сделал предложение 30-летнему игроку. Об этом сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, руководство клуба из Бразилии готово подписать с форвардом двухлетнее соглашение. В настоящий момент Балотелли находится в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что футболист отказался переходить в «Барнсли», выступающий в английском Чемпионшипе.

Последним местом работы нападающего была «Брешия», которую он покинул по истечении срока трудового соглашения.