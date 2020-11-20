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Ибрагимович подарил PlayStation 5 игрокам «Милана»

20 Ноября 2020, 09:10,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подарил своим одноклубникам новую игровую консоль PlayStation 5, об этом сообщает посредством «Твиттера» Sporx Espor.

39-летнего шведского футболиста в социальных сетях поблагодарили сразу несколько игроков «Милана», опубликовав фотографию подарка.

Продажи новой версии консоли стартовали 19-го ноября. Цена приставки составляет 37990 рублей за версию без дисковода и 46990 рублей за издание с оптическим приводом.

После семи туров Серии А «россонери» набрали 17 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Ибрагимович провел пять матчей, отметившись восемью забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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