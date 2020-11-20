Бразильский клуб ведёт переговоры с Райолой о трансфере Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента, может переехать в чемпионат Бразилии. Об этом рассказал спортивный директор клуба «Васко да Гама».

«Пригласить Балотелли в Бразилию - это не мечта, а реальность. Мы давно на связи с Мино Райолой, ведем переговоры о подписании этого футболиста», - передает слова функционера издание Football-Italia.

Ранее появилась информация, что 30-летний футболист отказался переходить в «Барнсли», выступающий в английском Чемпионшипе.

Последним местом работы Балотелли была «Брешия», которую он покинул по истечении срока трудового договора.