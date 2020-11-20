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Бразильский клуб ведёт переговоры с Райолой о трансфере Балотелли

20 Ноября 2020, 08:38,

Depositphotos

Итальянский нападающий Марио Балотелли, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента, может переехать в чемпионат Бразилии. Об этом рассказал спортивный директор клуба «Васко да Гама».

«Пригласить Балотелли в Бразилию - это не мечта, а реальность. Мы давно на связи с Мино Райолой, ведем переговоры о подписании этого футболиста», - передает слова функционера издание Football-Italia.

Ранее появилась информация, что 30-летний футболист отказался переходить в «Барнсли», выступающий в английском Чемпионшипе.

Последним местом работы Балотелли была «Брешия», которую он покинул по истечении срока трудового договора.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Балотелли, Васко Да Гама, Трансферы футбола - зима 2021
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