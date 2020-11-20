Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лукаку дал совет Эриксену, как быстрее адаптироваться в Италии

20 Ноября 2020, 08:32,

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Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку дал совет полузащитнику Кристиану Эриксену, не сумевшему пока адаптироваться к итальянскому футболу.

«Кристиан обладает необходимыми качествами, чтобы помочь нашему клубу стать чемпионом Серии А. Я готов оказать ему любую поддержку. Ему было бы намного проще, если бы он выучил итальянский язык.

Есть футболисты, которым нужно больше времени, чтобы адаптироваться к местному стилю игры. Мне повезло, что я быстро к этому привык», - приводит слова бельгийца издание Football-Italia.

Эриксен перебрался в «Интер» из «Тоттенхэма» зимой 2020-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку, Кристиан Эриксен
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