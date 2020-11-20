Лукаку дал совет Эриксену, как быстрее адаптироваться в Италии

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку дал совет полузащитнику Кристиану Эриксену, не сумевшему пока адаптироваться к итальянскому футболу.

«Кристиан обладает необходимыми качествами, чтобы помочь нашему клубу стать чемпионом Серии А. Я готов оказать ему любую поддержку. Ему было бы намного проще, если бы он выучил итальянский язык.

Есть футболисты, которым нужно больше времени, чтобы адаптироваться к местному стилю игры. Мне повезло, что я быстро к этому привык», - приводит слова бельгийца издание Football-Italia.

Эриксен перебрался в «Интер» из «Тоттенхэма» зимой 2020-го года.