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Дибала и Кьеза восстановились после травм

19 Ноября 2020, 23:51,

Depositphotos

Нападающие «Ювентуса» Пауло Дибала и Федерико Кьеза восстановились после травм и провели тренировку с общей группой, сообщает официальный сайт клуба.

Перед матчем восьмого тура с «Кальяри» «старая синьора» неплохо усилилась.

Пропустив матчи сборных Лиги наций, оба нападающих готовы серьёзно усилить атаку своего клуба.

Линию обороны на данный матч представить сложно, ведь у «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи получили травмы.

На данный момент «старая синьора» расположилась на пятом месте в чемпионате Италии, а «Кальяри» скромно занимает 11-е место.

 
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Федерико Кьеза
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