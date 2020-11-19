Дибала и Кьеза восстановились после травм

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19 Ноября 2020, 23:51,
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Нападающие «Ювентуса» Пауло Дибала и Федерико Кьеза восстановились после травм и провели тренировку с общей группой, сообщает официальный сайт клуба.
Перед матчем восьмого тура с «Кальяри» «старая синьора» неплохо усилилась.
Пропустив матчи сборных Лиги наций, оба нападающих готовы серьёзно усилить атаку своего клуба.
Линию обороны на данный матч представить сложно, ведь у «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи получили травмы.
На данный момент «старая синьора» расположилась на пятом месте в чемпионате Италии, а «Кальяри» скромно занимает 11-е место.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Федерико Кьеза