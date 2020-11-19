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Иммобиле вернулся к тренировкам после отрицательного теста на COVID-19

19 Ноября 2020, 23:10,

Instagram

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле вернулся к тренировкам после того, как сдал отрицательный тест на COVID-19.

В своём Instagram игрок написал, что рад своему возвращению, приложив фотографию с тренировки.

Он написал это после того, как полностью вылечился от коронавирусной инфекции и сдал отрицательный тест на COVID-19.

«Лацио» занимает 9-е место в чемпионате Италии, набрав 11 очков в семи матчах, а 30-летний итальянец провёл 6 матчей, забив 4 гола и сделав результативную передачу.

В следующем туре «Лацио» поедет в гости к «Кротоне», матч состоится 21 ноября.

Соперник римлян находится в зоне вылета и имеет в активе всего 2 очка.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
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