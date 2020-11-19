Настольный футбол, тетрис и CD-плеер: Буффон вспомнил, каким был мир, когда он дебютировал в Серии А

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19 Ноября 2020, 18:36,
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Ровно двадцать пять лет назад, 19 ноября 1995 года, голкипер Джанлуиджи Буффон дебютировал в Серии А за «Парму».
В четверг Буффон опубликовал в социальных сетях видео, показав, каким был мир, когда он дебютировал в высшем итальянском дивизионе.
«Когда я дебютировал в Серии А, мир был совершенно иным. Но прошло всего 25 лет, 9132 дня, 219168 часов (и это ещё не конец)», - написал Буффон, предлагая болельщикам окунуться в прошлое.
В составе «Ювентуса» Буффон десять раз становился чемпионом Италии, пять раз завоёвывал Кубок Италии и шесть раз становился обладателем Суперкубка Италии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон