Настольный футбол, тетрис и CD-плеер: Буффон вспомнил, каким был мир, когда он дебютировал в Серии А

Ровно двадцать пять лет назад, 19 ноября 1995 года, голкипер Джанлуиджи Буффон дебютировал в Серии А за «Парму».

В четверг Буффон опубликовал в социальных сетях видео, показав, каким был мир, когда он дебютировал в высшем итальянском дивизионе.

«Когда я дебютировал в Серии А, мир был совершенно иным. Но прошло всего 25 лет, 9132 дня, 219168 часов (и это ещё не конец)», - написал Буффон, предлагая болельщикам окунуться в прошлое.

В составе «Ювентуса» Буффон десять раз становился чемпионом Италии, пять раз завоёвывал Кубок Италии и шесть раз становился обладателем Суперкубка Италии.