​Президент «Атлетико»: «Мората остаётся нашим футболистом»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо напомнил, что нападающий Альваро Мората по-прежнему принадлежит мадридскому клубу.

Напомним, после перехода в «Ювентус» на правах аренды Мората забил шесть голов в восьми матчах. Нападающий даже получил первый вызов в национальную сборную Испании за год.

«Мората заслуживает этого положительного момента. Кажется, он нашёл правильный путь для себя. Однако он остаётся футболистом «Атлетико», арендованным «Ювентусом» с возможностью выкупа. Если туринцы хотят сохранить Альваро, они должны заплатить нам», - рассказал Сересо El Larguero.