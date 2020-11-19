Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Хедира хочет продолжить карьеру в АПЛ

19 Ноября 2020, 11:12,

Global Look Press

Немецкий полузащитник Сами Хедира, контракт которого с туринским «Ювентусом» истекает летом 2021-го года, хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«В детстве я мечтал играть в чемпионате Англии. Сейчас я действительно счастлив и доволен своей карьерой, но мне чего-то не хватает... Моя мечта пока не сбылась. Я бы хотел поиграть в Премьер-лиге», - приводит слова опытного хавбека издание Sky Germany.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны французского «ПСЖ» и московского «Спартака».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хедира на поле не появлялся.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Сами Хедира
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