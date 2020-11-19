Хедира хочет продолжить карьеру в АПЛ

Немецкий полузащитник Сами Хедира, контракт которого с туринским «Ювентусом» истекает летом 2021-го года, хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«В детстве я мечтал играть в чемпионате Англии. Сейчас я действительно счастлив и доволен своей карьерой, но мне чего-то не хватает... Моя мечта пока не сбылась. Я бы хотел поиграть в Премьер-лиге», - приводит слова опытного хавбека издание Sky Germany.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны французского «ПСЖ» и московского «Спартака».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хедира на поле не появлялся.