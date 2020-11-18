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Тотти – о предложении вернуться в «Рому»: «Это чушь собачья»

18 Ноября 2020, 19:15,

LiveSport.Ru

Легендарный в прошлом футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался по поводу информации о том, что новый владелец клуба Дэн Фридкин предложил ему должность.

«На сегодняшний день я ни разу не встречался и не разговаривал ни с кем из «Ромы». Вся эта информация – чушь собачья», - цитирует Тотти Corriere dello Sport.

Франческо Тотти выступал за «Рому» на протяжении всей карьеры. Его уход из клуба в 2017 году получился скандальным – тогдашнее руководство клуба решило не предлагать футболисту новый контракт.

После семи туров Серии А «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице с четырнадцатью очками в активе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Франческо Тотти
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