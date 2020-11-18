​«Ювентус» может расстаться с двумя футболистами зимой

Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Il Corriere della Sera, сменить клубную прописку в январе может вингер Федерико Бернардески. Футболист хочет получать стабильную игровую практику и готов уйти в аренду или на постоянной основе. В сезоне 2020/2021 Бернардески провёл на поле только 114 минут.

Издание Bild, в свою очередь, говорит о возможном уходе Сами Хедиры. При этом немецкий полузащитник рассчитывает продолжить карьеру в Европе и не будет рассматривать другие варианты. Хедира, как известно, не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов и не выходил на поле в этом сезоне.