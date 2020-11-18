Смоллинг может пропустить матч с «Пармой» из-за отравления

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустил последнюю тренировку команды из-за пищевого отравления, сообщили в клубе. Таким образом, футболист рискует пропустит ближайший матч римлян в чемпионате Италии против «Пармы», который состоится 22 ноября.

В сезоне 2020/2021 Крис Смоллинг принял участие в четырёх матчах «Ромы» в чемпионате Италии и Лиге Европы. Результативными действиями 30-летний футболист не отмечался.

«Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент. В семи турах команда Паулу Фонсеки смогла раздобыть четырнадцать зачётных баллов.