Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Смоллинг может пропустить матч с «Пармой» из-за отравления

18 Ноября 2020, 16:01,

Global Look Press

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустил последнюю тренировку команды из-за пищевого отравления, сообщили в клубе. Таким образом, футболист рискует пропустит ближайший матч римлян в чемпионате Италии против «Пармы», который состоится 22 ноября.

В сезоне 2020/2021 Крис Смоллинг принял участие в четырёх матчах «Ромы» в чемпионате Италии и Лиге Европы. Результативными действиями 30-летний футболист не отмечался.

«Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А на текущий момент. В семи турах команда Паулу Фонсеки смогла раздобыть четырнадцать зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Крис Смоллинг
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