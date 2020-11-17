Хюсай заразился коронавирусом

Защитник «Наполи» Эльсейд Хюсай сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Албании.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, на данный момент футболист находится на самоизоляции в Албании.

26-летний албанец сыграл семь матчей за «Наполи» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Отметим, что контракт Хюсая с «Наполи» рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже продолжительное время не могут договориться о продлении соглашения.

В летнее трансферное окно Хюсаем активно интересовался московский «Спартак», но до перехода дело так и не дошло.