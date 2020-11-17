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Хюсай заразился коронавирусом

17 Ноября 2020, 23:13,

УЕФА

Защитник «Наполи» Эльсейд Хюсай сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Албании.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, на данный момент футболист находится на самоизоляции в Албании.

26-летний албанец сыграл семь матчей за «Наполи» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Отметим, что контракт Хюсая с «Наполи» рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже продолжительное время не могут договориться о продлении соглашения.

В летнее трансферное окно Хюсаем активно интересовался московский «Спартак», но до перехода дело так и не дошло.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Эльсеид Хюсай
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