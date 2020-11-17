Полузащитник «Интера» Сенси – о травмах: «Они испортили мне жизнь»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси рассказал о мышечных травмах, которые мучают его уже долгое время.

«Непростое время. Серия травм замедлила мой профессиональный рост и испортила мне жизнь. Я не могу заниматься тем, что я люблю, это лишило меня улыбки.

Я являюсь ответственным человеком и всегда делал всё, чтобы встать на ноги после падения и вернуться сильнее, чем когда-либо.

Меня злит, что я не могу внести свой вклад, не могу отдать все свои силы клубу, персоналу и болельщикам, которые всегда проявляли поддержку.

Я делаю всё, что могу, выкладываюсь изо всех сил. Надеюсь, что всё пройдёт. Увидимся скоро», - написал Сенси в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Сенси сыграл лишь три матча за «Интер».