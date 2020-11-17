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Полузащитник «Интера» Сенси – о травмах: «Они испортили мне жизнь»

17 Ноября 2020, 21:43,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси рассказал о мышечных травмах, которые мучают его уже долгое время.

«Непростое время. Серия травм замедлила мой профессиональный рост и испортила мне жизнь. Я не могу заниматься тем, что я люблю, это лишило меня улыбки.

Я являюсь ответственным человеком и всегда делал всё, чтобы встать на ноги после падения и вернуться сильнее, чем когда-либо.

Меня злит, что я не могу внести свой вклад, не могу отдать все свои силы клубу, персоналу и болельщикам, которые всегда проявляли поддержку.

Я делаю всё, что могу, выкладываюсь изо всех сил. Надеюсь, что всё пройдёт. Увидимся скоро», - написал Сенси в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Сенси сыграл лишь три матча за «Интер».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Стефано Сенси
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