Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Защитник «Интера» Коларов заразился коронавирусом

17 Ноября 2020, 13:51,

LiveSport.Ru

35-летний защитник миланского «Интера» Александар Коларов заболел коронавирусной инфекцией. Тест сербского футболиста показал положительный результат, об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, опытный игрок пропустит ближайшие матчи «нерадзурри» в чемпионате Италии.

Коларов перешел в «Интер» из «Ромы» восьмого сентября текущего года. Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро с учетом бонусов.

В сезоне-2020/2021 сербский футболист сыграл пять матчей и отдал голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александар Коларов
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