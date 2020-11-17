Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» готов предложить Ибрагимовичу новый контракт

17 Ноября 2020, 10:33,

Global Look Press

39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович может подписать новый трудовой договор с «Миланом», об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Согласно данным источника, боссы «россонери» намерены пролонгировать сотрудничество с опытным футболистом до 2022-го года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2021-го года.

В текущем сезоне итальянского чемпионата 39-летний бомбардир сыграл пять поединков, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

После семи туров Серии А миланский клуб набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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