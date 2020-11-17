«Милан» готов предложить Ибрагимовичу новый контракт

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17 Ноября 2020, 10:33,
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39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович может подписать новый трудовой договор с «Миланом», об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.
Согласно данным источника, боссы «россонери» намерены пролонгировать сотрудничество с опытным футболистом до 2022-го года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2021-го года.
В текущем сезоне итальянского чемпионата 39-летний бомбардир сыграл пять поединков, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
После семи туров Серии А миланский клуб набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович