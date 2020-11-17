Легенда «Милана» сравнил Ибрагимовича с ван Бастеном и Гуллитом

Легендарный защитник «Милана» Франко Барези высказался о шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.

«Златан удивляет меня своими способностями. Он может многому научить одноклубников. В душе ему по-прежнему 20 лет. Гуллит и ван Бастен обладали такой же физической силой, таким же характером и умением работать на результат.

Ибрагимович сейчас находится в прекрасной форме. Только ему решать, когда завершать карьеру», - приводит слова Барези издание Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 39-летний форвард сыграл пять матчей, забил восемь голов и отдал результативную передачу.