Моратти: «Интер» может продать Эриксена»

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16 Ноября 2020, 21:35,
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Экс-президент «Интера» Массимо Моратти считает, что «нерадзурри» могут продать полузащитника Кристиана Эриксена.
«Эриксен – хороший футболист, но нужно посмотреть, сможет ли он адаптироваться к итальянскому футболу.
В этом мире нужно уметь терпеть, но важно понимать, если он продолжит сидеть на скамейке запасных, то «Интер» может его продать.
Руководство «Интера» вселяет в меня надежду», - цитирует Моратти Gr Parlamento.
28-летний датчанин перешёл в «Интер» зимой из «Тоттенхэма» за 27 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Эриксен сыграл семь матчей за «Интер» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Массимо Моратти