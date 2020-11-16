Моратти: «Интер» может продать Эриксена»

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти считает, что «нерадзурри» могут продать полузащитника Кристиана Эриксена.

«Эриксен – хороший футболист, но нужно посмотреть, сможет ли он адаптироваться к итальянскому футболу.

В этом мире нужно уметь терпеть, но важно понимать, если он продолжит сидеть на скамейке запасных, то «Интер» может его продать.

Руководство «Интера» вселяет в меня надежду», - цитирует Моратти Gr Parlamento.

28-летний датчанин перешёл в «Интер» зимой из «Тоттенхэма» за 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эриксен сыграл семь матчей за «Интер» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.