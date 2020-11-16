Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Сотрудник «Лацио»: «Если бы не коронавирус, мы бы выиграли Серию А в прошлом сезоне»

16 Ноября 2020, 17:58,


Директор по коммуникациям «Лацио» Стефано ди Мартино поделился мнением по поводу прошлого чемпионата Италии, который прерывался из-за коронавируса.

«Если бы не коронавирус, то «Лацио» выиграл бы Серию А в прошлом сезоне, я считаю. Команда была неудержима, в раздевалке царила огромная уверенность. Мы проводили бы один матч в неделю, и всё сложилось бы иначе», - сказал ди Мартино Lazio Style Channel.

Напомним, что по итогам прошлого чемпионата «Лацио» занял только четвёртое место. Долгое время команда участвовала в чемпионской гонке, но после коронавирусной паузы ситуация изменилась.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Стефано Ди Мартино
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