Пранделли: «Сказал руководству «Фиорентины», что через два-три месяца они будут просить меня продлить контракт»

Назначенный на прошлой неделе тренером «Фиорентины» Чезаре Пранделли поговорил о своём будущем. Его контракт с «фиалками» рассчитан до конца сезона. После этого, если верить слухам, клуб рассчитывает заполучить Маурицио Сарри.

«Остаться работать в штабе Сарри? Это похоже на фэнтези-футбол», - высказался Пранделли.

«Когда мы встречались с директорами, то говорили о футболе три часа. При этом мы договорились за 30 секунд. Я сказал руководству: «Через два-три месяца вы будете просить меня продлить контракт», - сказал тренер Radio Anch’io.

«Фиорентина» на текущий момент занимает двенадцатое место в таблице Серии А.