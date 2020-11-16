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Чалханоглу попал в сферу интересов «Ювентуса»

16 Ноября 2020, 12:59,

Global Look Press

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, права на которого принадлежат «Милану», может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом рапортует издание Tuttosport.

«Старая синьора» готова предложить контракт 26-летнему футболисту, соглашение которого с «россонери» истекает летом следующего года. Кроме туринского гранда, в услугах Чалханоглу заинтересованы мадридский «Атлетико», миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Хакан защищает цвета «Милана» с 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Италии турок принял участие в семи матчах, записав на свой счет одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Хакан Чалханоглу
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