Чалханоглу попал в сферу интересов «Ювентуса»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, права на которого принадлежат «Милану», может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом рапортует издание Tuttosport.

«Старая синьора» готова предложить контракт 26-летнему футболисту, соглашение которого с «россонери» истекает летом следующего года. Кроме туринского гранда, в услугах Чалханоглу заинтересованы мадридский «Атлетико», миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Хакан защищает цвета «Милана» с 2017-го года. В текущем сезоне чемпионата Италии турок принял участие в семи матчах, записав на свой счет одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.