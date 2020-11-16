«Интер» нацелился на ди Марию

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, об этом информирует портал Goal.

Заинтересованность в подписании 32-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы подписать опытного вингера в летнее трансферное окно, если аргентинец не станет продлевать контракт с парижским грандом.

В составе «ПСЖ» полузащитник выступает с 2015-го года. Его трудовой договор истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии ди Мария провел пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча и два ассиста.