Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Интер» нацелился на ди Марию

16 Ноября 2020, 08:20,

Instagram

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, об этом информирует портал Goal.

Заинтересованность в подписании 32-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы подписать опытного вингера в летнее трансферное окно, если аргентинец не станет продлевать контракт с парижским грандом.

В составе «ПСЖ» полузащитник выступает с 2015-го года. Его трудовой договор истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии ди Мария провел пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча и два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Анхель Ди Мария, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
16 Ноября 2020, 12:35

Не Интернационале, а Пенсионале.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха