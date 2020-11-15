Михайлович – о лейкемии: «Я не из тех людей, кто говорит, что важно участие»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о том, как он поборол лейкемию.

«Я не из тех людей, кто говорит, что важно участие. Нет, я хочу победить. Я применил такой подход и к битве с лейкемией, я хотел победить любой ценой, даже не думал о том, что проиграю.

С самого начала я сказал себе, что не могу проиграть эту битву ради себя и своей семьи. Я прохожу обследование каждые три месяца, последнее было 29 октября, прошёл ровно год после пересадки, всё было идеально.

Поддержка окружающих придала мне сил, я не ожидал такого. Я сказал себе, что не могу подвести всех этих людей», - цитирует Михайловича Football Italia.