Рабьо: «Я стал другим человеком»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо признался, что переход в туринский клуб сделал его сильнее.

«Подписание контракта с «Ювентусом» и смена обстановки – это то, что сделало меня лучше. Я вырос, теперь чувствую себя более полноценным игроком, другим человеком.

Конфликт с Дешамом в 2018 году? Вы можете увидеть, что сейчас я по-другому играю за Францию. Я терпеливо ждал своего шанса и теперь показываю хорошую игру.

Я доволен тем, как работаю на поле и за его пределами. Критики могут говорить всё, что угодно, это ничего не значит для меня, потому что я знаю, что люблю играть за сборную и всегда приезжаю в ее расположение с удовольствием», - цитирует Рабьо Telefoot.