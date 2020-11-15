Наставник «Торино» заразился коронавирусом

Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает SportMediaset.

После семи туров «Торино» с пятью очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ближайший матч «Торино» проведёт в воскресенье, 22 ноября, соперником туринского клуба станет «Интер», начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

53-летний специалист возглавил «Торино» в августе нынешнего клуба, заключив контракт с итальянским клубом сроком на два года. Предыдущим местом работы Джампаоло был «Милан», в котором итальянец проработал лишь год.