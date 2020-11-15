​Конте отреагировал на жалобу Эриксена об игровом времени

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отреагировал на жалобу полузащитника команды Кристиана Эриксена по поводу игрового времени.

«Это странная ситуация. Болельщики хотят, чтобы я играл больше, как и я сам, но у тренера другие идеи», - говорил Эриксен в интервью TV2.

«Все решения, которые я принимаю, всегда и только на благо «Интера», а не ради конкретного футболиста», - высказался Конте в интервью La Gazetta dello Sport.

В сезоне 2020/2021 Кристиан Эриксен провёл на футбольном поле только 301 минуту в семи матчах во всех турнирах. Результативными действиями датчанин не отмечался.