​Конте – о трофеях: «Даже «Ливерпуль» Клоппа в первые четыре года ничего не выигрывал»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу своего работы.

«Я являюсь самым высокооплачиваемым тренером Серии А? Мой уровень заработка определяется тем, чего я добился в своей карьере. В футболе никто ничего не даёт тебе просто так.

Трофеи – это следствие работы. Их можно завоевать, когда перед соперниками не просто 11 футболистов, а ещё и культура, самобытность, система ценностей, страсть и коллективная цель. Даже «Ливерпуль» в первые четыре года при Юргене Клоппе ничего не выигрывал. В каждом сезоне им требовалось время и важные подписания, чтобы собрать лучшую команду.

Когда я пришёл в «Интер», то ничего не знал: ни базы, ни членов клуба, ни сектора здравоохранения. Мне понадобилось время, чтобы всё понять. Теперь я всё знаю, и это большое преимущество. Мы прогрессируем вместе», - сказал Конте в интервью La Gazzetta dello Sport.