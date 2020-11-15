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​Конте – о трофеях: «Даже «Ливерпуль» Клоппа в первые четыре года ничего не выигрывал»

15 Ноября 2020, 13:56,

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу своего работы.

«Я являюсь самым высокооплачиваемым тренером Серии А? Мой уровень заработка определяется тем, чего я добился в своей карьере. В футболе никто ничего не даёт тебе просто так.

Трофеи – это следствие работы. Их можно завоевать, когда перед соперниками не просто 11 футболистов, а ещё и культура, самобытность, система ценностей, страсть и коллективная цель. Даже «Ливерпуль» в первые четыре года при Юргене Клоппе ничего не выигрывал. В каждом сезоне им требовалось время и важные подписания, чтобы собрать лучшую команду.

Когда я пришёл в «Интер», то ничего не знал: ни базы, ни членов клуба, ни сектора здравоохранения. Мне понадобилось время, чтобы всё понять. Теперь я всё знаю, и это большое преимущество. Мы прогрессируем вместе», - сказал Конте в интервью La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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