​Фигу – о Роналду: «В Италии футболистов оценивают по выступлениям, а не по возрасту»

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу высказал мнение по поводу своего соотечественника Криштиану Роналду.

«Я не удивлён состоянием Роналду, ведь он всегда был великим профессионалом. Если травмы будут миновать Роналду, он будет продолжать забивать голы, потому что это его дар. Физическая сторона позволяет Криштиану делать это. Возраст, конечно, влияет на восстановление и скорость, но голод к футболу тоже важен.

В Италии на возраст футболиста обращают внимание не так сильно, как в Испании. Когда футболисту 30 или 31, в Италии не говорят, что он уже на закате своей карьеры. Там оценивают футболистов по их выступлениям на поле, а не по дате рождения», - сказал Фигу газете Marca.