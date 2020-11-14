Президент Ла Лиги Тебас: «С приходом Роналду Серия А не улучшилась»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу возможного ухода в другой чемпионат Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

«Очевидно, я бы не хотел, чтобы они ушли. Но если это случится, нам всем придётся отдавать больше, чтобы это компенсировать. Роналду ушёл, о чём мне напоминают хейтеры в Twitter. Но, могу вас заверить, для нас ничего не изменилось.

Если честно, я не думаю, что с приходом Роналду Серия А улучшилась. Там почти не заметили его перехода.

Вот Неймар перешёл в «ПСЖ», но чемпионат Франции по-прежнему остаётся всего лишь Лигой 1. Бренд Ла Лиги выше любого игрока, независимо от его таланта», - сказал Тебас в интервью газете Marca.