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​Техническое поражение «Наполи» за неявку на игру с «Ювентусом» может быть отменено

14 Ноября 2020, 18:36,


«Наполи» проиграл апелляцию, которую подавал в Федерацию футбола Италии. Как известно, неаполитанцам засчитали техническое поражение за неявку на матч против «Ювентуса», а также сняли одно очко в таблице.

Теперь «Наполи» готовится подавать апелляцию в Национальный олимпийский комитет. Глава апелляционного комитета этой инстанции Марио Саннино заявил, что в теории техническое поражение и снятие очка с «Наполи» может быть отменено.

«Это будет зависеть от того, на какие нарушения «Наполи» укажет в своей апелляции», - сказал Саннино Radio Punto Nuovo.

Напомним, «Наполи» не поехал на матч с «Ювентусом» из-за указания местного органа здравоохранения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи
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