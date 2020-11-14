​Дибала и «Ювентус» не могут договориться

Вот уже несколько месяцев Пауло Дибала и «Ювентус» ведут переговоры о продлении контракта, но прорывом в этом вопросе пока не пахнет. Как сообщает Tuttosport, агент аргентинского форварда требует для игрока зарплату в 15 миллионов евро за сезон. Клуб не готов пойти на эти условия и предлагает 10 миллионов евро в год.

Действующий контракт Дибалы рассчитан до конца июня 2022 года. Если стороны не договорятся, с финансовой точки зрения «Ювентусу» будет разумно продать аргентинца летом.

В сезоне 2020/2021 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» шесть матчей. В них аргентинский нападающий забил только один гол.