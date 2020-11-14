​Дибала и «Ювентус» не могут договориться

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14 Ноября 2020, 18:16,
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Вот уже несколько месяцев Пауло Дибала и «Ювентус» ведут переговоры о продлении контракта, но прорывом в этом вопросе пока не пахнет. Как сообщает Tuttosport, агент аргентинского форварда требует для игрока зарплату в 15 миллионов евро за сезон. Клуб не готов пойти на эти условия и предлагает 10 миллионов евро в год.
Действующий контракт Дибалы рассчитан до конца июня 2022 года. Если стороны не договорятся, с финансовой точки зрения «Ювентусу» будет разумно продать аргентинца летом.
В сезоне 2020/2021 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» шесть матчей. В них аргентинский нападающий забил только один гол.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала