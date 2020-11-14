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​На стадионе «Ювентуса» открыли центр тестирования на коронавирус

14 Ноября 2020, 17:40,

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«Ювентус» разрешил бесплатно пользоваться стоянкой около своего стадиона. Как сообщает Football Italia, там был развёрнут центр тестирования на коронавирусную инфекцию. Цель состоит в том, чтобы брать по 500 тестов каждый день, однако они будут проходить по предварительной записи.

Отмечается, что на объекте будут работать примерно 50 человек, которые будут брать и обрабатывать тесты.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии стремительно растёт, поэтому в стране стараются активнее брать тесты, чтобы выявлять инфекцию как можно раньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус
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