​На стадионе «Ювентуса» открыли центр тестирования на коронавирус

«Ювентус» разрешил бесплатно пользоваться стоянкой около своего стадиона. Как сообщает Football Italia, там был развёрнут центр тестирования на коронавирусную инфекцию. Цель состоит в том, чтобы брать по 500 тестов каждый день, однако они будут проходить по предварительной записи.

Отмечается, что на объекте будут работать примерно 50 человек, которые будут брать и обрабатывать тесты.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии стремительно растёт, поэтому в стране стараются активнее брать тесты, чтобы выявлять инфекцию как можно раньше.