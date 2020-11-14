Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в последнее время заметно успешнее выступает на международном уровне, нежели его извечный соперник Лионель Месси, представляющий каталонскую «Барселону».

Как сообщает ESPN в «Твиттере», в последних десяти поединках за сборную Португалии 35-летний Роналду отметился десятью голами. Что касается 33-летнего Месси, то Лионель не смог забить ни одного мяча в десяти последних матчах за сборную Аргентины.

В составе национальной команды Роналду в 168 поединках забил 102 гола. Месси провел за «альбиселесте» 141 матч, записав на свой счет 71 гол.