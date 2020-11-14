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Наставник «Милана» Пиоли заразился коронавирусом

14 Ноября 2020, 14:00,

Global Look Press

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, об этом рапортует пресс-служба «россонери».

Болезнь у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно. В настоящий момент наставник находится на карантине.

Источник отмечает, что тесты футболистов и персонала миланского коллектива показали отрицательный результат.

В чемпионате Италии команды провели семь туров. «Милан» одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Команда набрала 17 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок «россонери» сыграют на выезде против «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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