Наставник «Милана» Пиоли заразился коронавирусом

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, об этом рапортует пресс-служба «россонери».

Болезнь у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно. В настоящий момент наставник находится на карантине.

Источник отмечает, что тесты футболистов и персонала миланского коллектива показали отрицательный результат.

В чемпионате Италии команды провели семь туров. «Милан» одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Команда набрала 17 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок «россонери» сыграют на выезде против «Наполи».