Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Динамо» назвало сумму, за какую продаст Миколенко в «Милан»

14 Ноября 2020, 11:20,

Евро-Футбол.Ру

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, об этом информирует издание Calciomercato.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Милан». «Россонери» наблюдали за выступлениями Миколенко в международных матчах за сборную Украины и «Динамо» в октябре.

Украинский клуб рассчитывает выручить с продажи защитника порядка 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценил Виталия в 13 миллионов.

В текущем сезоне УПЛ Миколенко принял участие в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Динамо Киев, Трансферы футбола - зима 2021, Виталий Миколенко
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