«Динамо» назвало сумму, за какую продаст Миколенко в «Милан»

Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, об этом информирует издание Calciomercato.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Милан». «Россонери» наблюдали за выступлениями Миколенко в международных матчах за сборную Украины и «Динамо» в октябре.

Украинский клуб рассчитывает выручить с продажи защитника порядка 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценил Виталия в 13 миллионов.

В текущем сезоне УПЛ Миколенко принял участие в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.