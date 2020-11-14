«Динамо» назвало сумму, за какую продаст Миколенко в «Милан»

|
14 Ноября 2020, 11:20,
|
|
Защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виталий Миколенко имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, об этом информирует издание Calciomercato.
По сведениям источника, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Милан». «Россонери» наблюдали за выступлениями Миколенко в международных матчах за сборную Украины и «Динамо» в октябре.
Украинский клуб рассчитывает выручить с продажи защитника порядка 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценил Виталия в 13 миллионов.
В текущем сезоне УПЛ Миколенко принял участие в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Динамо Киев, Трансферы футбола - зима 2021, Виталий Миколенко