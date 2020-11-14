Болт: «Роналду быстрее меня, он выиграл бы в нашем забеге»

Известный ямайский спринтер Усейн Болт поделился мнением о нападающем сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне кажется, что в забеге Роналду победил бы меня, ведь он по-прежнему находится в прекрасной форме. Криштиану много работает над собой, я считаю его идеальным атлетом. Он уже давно находится на вершине. Думаю, в данный момент Роналду быстрее меня», - приводит слова Болта газета Marca.

В сезоне-2020/2021 35-летний португальский нападающий провел пять поединков на клубном уровне, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.