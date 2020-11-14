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Брозович заразился коронавирусом в сборной Хорватии

14 Ноября 2020, 09:27,

Global Look Press

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович подхватил коронавирусную инфекцию, находясь в расположении сборной Хорватии. Об этом рапортует издание Football-Italia.

«Тестирование выявило положительный результат у сотрудника национальной команды и хавбека Марсело Брозовича. Оба были экстренно изолированы от команды. «Интер» проинформировал о болезни игрока», - гласит сообщение сборной.

Ранее коронавирусом заболел защитник Домагой Вида, который принимал участие в товарищеской встрече против Турции. О положительном тесте игрока на COVID-19 стало известно в перерыве встречи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсело Брозович
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